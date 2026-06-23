Abbeville dépasse ses objectifs dans le défi vélo 2026

Avec 20 532 kilomètres parcourus en mai 2026, la collectivité abbevilloise franchit un nouveau cap dans la structuration de ses usages cyclables, dépassant largement l’objectif initial fixé à 15 000 kilomètres. Cette progression s’inscrit dans une dynamique locale de transformation des mobilités, soutenue par la commune et ses partenaires, qui cherchent à renforcer l’usage quotidien du vélo dans les trajets domicile-travail, les déplacements scolaires et les pratiques de loisirs. L’écart avec l’édition précédente, soit12 266 kilomètres en 2025, illustre une montée en puissance rapide, révélatrice d’un changement d’habitudes et d’une meilleure appropriation des infrastructures existantes.

Sur le plan territorial, cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large d’aménagement urbain, où la mobilité douce devient un levier de réduction des coûts liés à la congestion, à l’entretien routier et aux externalités environnementales. La diminution estimée de 4,467 tonnes de CO₂ peut également être rapprochée des mécanismes de valorisation carbone, dont le coût implicite sur les marchés européens dépasse régulièrement plusieurs dizaines d’euros par tonne.

Mai à Vélo accélère la transition nationale

À l’échelle française, le succès du dispositif «Mai à Vélo» confirme la montée en puissance des politiques publiques en faveur des mobilités actives, encouragées par les plans nationaux de transition écologique et de décarbonation des transports. Le développement du vélo représente un enjeu budgétaire majeur pour les collectivités, mais aussi une source potentielle d’économies structurelles, notamment en matière de santé publique, de voirie et d’infrastructures automobiles.