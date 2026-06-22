L’objectif affiché de Guillaume Mortelier, président de l’entreprise Récréa qui gère le centre aquatique de Guise et de ses équipes, est ambitieux : développer l’attractivité du site, et passer à terme de 70 000 à plus de 80 000 entrées à l’année. Pour parvenir à attirer de nouveaux adeptes des bassins, des bébés aux seniors, mais pas seulement… les élus de la Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise et le délégataire ont travaillé sur un projet qui vise, certes, à permettre à chacun d’apprendre à nager, mais aussi à répondre aux nouvelles demandes des usagers en matière de bien-être et de remise en forme.

Montée en gamme

Ouvert en 2012, le centre aquatique a déjà connu une première adaptation en 2019 avec l’implantation d’un espace fitness. Aujourd’hui, le projet de transformation du centre nécessite la fermeture complète du site durant la période hivernale, de novembre 2026 à mars 2027, avec un programme de travaux important. Une série d’améliorations techniques qui sera visible des pratiquants telles que la rénovation des espaces d’accueil et des vestiaires mais aussi des équipements renouvelés dans un espace fitness réaménagé sur une surface de près de 400 m². Le site offre également quelques belles opportunités d’améliorer les espaces extérieurs pour y installer des aménagements ludiques ou sportifs propices à la détente.

Dynamique territoriale

«Un investissement significatif» a relevé le directeur lors de la présentation officielle du projet, chiffré à 1,6 million d’euros et qui justifie que la collectivité a choisi de renouveler la délégation de service public pour une durée de 10 ans. Pour la vice-présidente de la CCTSO, Marie-Claire Fortin, l’équipement modernisé a vocation à répondre aux enjeux de la dynamique territoriale, et en particulier «rendre plus accessibles les cours de natation», en ouvrant des créneaux supplémentaires et en élargissant l’accueil des scolaires.