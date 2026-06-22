Saint-Quentin : Le réseau de chaleur s'étend

La Ville de Saint-Quentin poursuit le développement de son réseau de chaleur urbain, exploité dans le cadre d’une délégation de service public par Engie, avec le raccordement de nouveaux bâtiments. Des travaux d’extension sont lancés dès ce mois de juin et à l'issue de ceux-ci, à la rentrée de septembre, le réseau atteindra 12 kilomètres pour permettre aux nouveaux abonnés de bénéficier d’une énergie locale, compétitive et moins exposée aux fluctuations des prix des énergies fossiles. Dès cette fin d’année 2026 pour les premiers bâtiments, le réseau alimenté à 65 % d’énergie renouvelable et de récupération alimentera désormais la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ainsi que les logements et la caserne de la gendarmerie.

Transition écologique

Ces bâtiments publics étaient jusqu'ici chauffés au gaz, leur alimentation sera désormais plus écologique mais aussi plus économique avec une baisse des factures attendue. En bénéficiant de cette chaleur produite par la biomasse qui vient remplacer de précédentes installations individuelles gaz, ce sont en effet 6 700 tonnes de CO₂ qui sont évitées chaque année sur l’ensemble du réseau. Cette transformation énergétique contribue également à la réduction de la dépendance énergétique du territoire, avec 2,5 GWh PCS de gaz naturel évités chaque année. L’approvisionnement de la chaufferie biomasse, située près du lycée Colard-Noël qui alimente déjà le réseau (notamment le quartier Europe) reste local, provient de plaquettes forestières situées dans un rayon de 80 kilomètres maximum.