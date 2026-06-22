L’Établissement français du sang a organisé, le 12 juin, une opération de collecte à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de l’ancienne Banque de France. L’objectif était d’anticiper la hausse des besoins en produits sanguins durant la période estivale, traditionnellement marquée par une baisse de la fréquentation des donneurs et une augmentation des déplacements de population.

Sur 160 créneaux ouverts à la réservation, 129 personnes se sont présentées. Au final, 104 dons ont été réalisés, dont 29 premières contributions. Cette dynamique est jugée importante par les organisateurs et les associations locales, qui rappellent que les réserves doivent être constituées avant les vacances afin d’éviter toute tension sur les stocks.



Animations et sensibilisation

Pour accompagner la collecte, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de rendre l’attente plus conviviale et de renforcer l’information autour du don. Un espace de jeux a été proposé aux participants grâce à un partenariat local tandis qu’un stand d’hydratation a été installé pour rappeler l’importance de boire avant un prélèvement.

Des structures associatives ont également participé à la sensibilisation, notamment sur le don d’organes et les outils numériques de suivi de santé. Des animations musicales et des initiatives créatives ont complété l’événement, contribuant à créer un environnement plus détendu. Des bénévoles ont assuré l’accueil et le service des collations, aux côtés des équipes de l’EFS, dans une organisation renforcée par la mobilisation de plusieurs partenaires.