Laon : un rendez-vous pour s’informer sur l’apprentissage

Organisés sous la forme de temps d’échange et de découverte, ces rendez-vous permettent d’apporter des réponses concrètes aux questions liées aux formations, aux contrats d’apprentissage, à la rémunération, aux congés ou encore au fonctionnement de l’alternance.

Les participants pourront également s’informer sur les conditions d’accès à l’apprentissage, les métiers accessibles par cette voie, la durée des formations ainsi que les démarches à entreprendre pour trouver une entreprise d’accueil. Les parents sont eux aussi invités à participer à ces rencontres.

Animés par les Points Orientation-Apprentissage, ces temps d’information visent à accompagner les jeunes dans leur réflexion et à les aider à mieux comprendre les perspectives offertes par l’alternance avant de s’engager dans un parcours de formation.

Cette initiative constitue une occasion pour les jeunes et leurs familles de mieux appréhender les spécificités de l’apprentissage et les débouchés qu’il propose. En réunissant des informations pratiques sur les formations, les métiers et les démarches à suivre, les « Mercredis de l’apprentissage » ont pour objectif d’aider chacun à construire son projet professionnel et à s’orienter vers un parcours adapté à ses aspirations.



