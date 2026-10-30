Agglo Hénin-Carvin : l'ESS mise à l'honneur en novembre

Du 2 au 28 novembre prochains, habitants, étudiants, associations et entreprises sont invités à découvrir, partager et s’engager autrement. Modèle économique au service du territoire, l’Économie Sociale et Solidaire regroupe les structures qui placent l’humain, la coopération et le développement durable au cœur de leur activité. Coopératives, associations, entreprises d’insertion ou mutuelles : ces acteurs contribuent chaque jour à une économie plus locale, responsable et inclusive. À travers le Mois de l’ESS, l’Agglomération d'Hénin-Carvin souhaite valoriser ces initiatives inspirantes et encourager l’émergence de nouveaux projets.

Un programme riche et varié sur tout le territoire

Plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long du mois de novembre. Zéro déchet, économie circulaire, consommation responsable, alimentation saine et durable, immersion... autant de thématiques diverses et variées seront abordées du 2 au 28 novembre. L'ensemble du programme est à retrouver ici : www.agglo-henincarvin.fr Pour rappel, tous les événements du Mois de l’ESS sont gratuits et sans inscription sauf mention contraire.