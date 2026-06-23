Agriculture : la préfète de l’Aisne à l’écoute du terrain

Accompagnée du sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Quentin, Anthmane Aboubacar, et du président de la Chambre d’agriculture de l’Aisne, Laurent Cardon, la préfète de l’Aisne a visité une exploitation agricole familiale située à Remaucourt. Cette rencontre a débuté par un temps d’échanges avec les représentants de l’USAA Aisne et plusieurs professionnels du monde agricole. Les discussions ont porté sur les difficultés rencontrées par les exploitants, notamment la hausse des coûts de production, l’évolution des marchés agricoles, les contraintes réglementaires et les perspectives économiques des différentes filières.

La visite s’est poursuivie directement sur les parcelles cultivées afin de permettre aux représentants de l’État d’observer les réalités du terrain. Cette immersion a offert l’occasion d’aborder de manière concrète les problématiques liées aux conditions de production, aux investissements nécessaires pour maintenir la compétitivité des exploitations et aux incertitudes qui pèsent sur les revenus agricoles.

L’agriculture française confrontée à une pression économique durable

À l’échelle nationale, les exploitations agricoles font face à un environnement économique de plus en plus complexe. La hausse des charges liées à l’énergie, aux engrais, aux équipements et à la main-d’œuvre continue de peser sur les marges des producteurs. Dans le même temps, les attentes sociétales et environnementales conduisent les agriculteurs à adapter leurs pratiques tout en préservant leur rentabilité.

Les questions de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations et de sécurisation des revenus agricoles occupent désormais une place centrale dans les débats économiques nationaux. Dans ce contexte, les visites de terrain menées par les représentants de l’État permettent de faire remonter les besoins des exploitants et d’alimenter les réflexions sur les futures politiques agricoles.