Meuse : pâturage tournant au cœur des échanges agricoles

À Les Éparges, la Ferme du Sonvaux accueillera une soirée d’échanges dédiée aux nouvelles pratiques d’élevage et de gestion des espaces agricoles. Les participants pourront assister à des démonstrations autour du pâturage tournant, une méthode visant à optimiser l’utilisation des prairies, y compris en période de stress climatique estival. Un second temps sera consacré au rôle des haies, considérées comme un levier de protection des animaux et de valorisation des parcelles agricoles. L’exploitation de Nadja Pruvost présentera également un retour d’expérience sur la mise en œuvre de ces techniques. La rencontre se déroulera en fin de journée avec une visite de site et un temps de convivialité, dans une logique de diffusion de pratiques directement applicables sur les exploitations du territoire meusien.

Transition agroécologique accélère l’élevage français

À l’échelle française, ce type d’initiative reflète l’accélération de la transition agroécologique, encouragée par les politiques publiques et les dispositifs d’accompagnement des chambres consulaires. La pression climatique impose une adaptation des systèmes d’élevage, notamment pour sécuriser les rendements fourragers et limiter les coûts liés à l’alimentation animale. Le développement de pratiques comme le pâturage tournant permet également d’optimiser les charges d’exploitation, dans un contexte de hausse des prix des intrants. Ces expérimentations locales participent à une diffusion progressive de modèles agricoles plus résilients, susceptibles d’influencer les orientations économiques du secteur à l’échelle nationale.