Aisne : le groupe Issipa transmis à la nouvelle génération

Une nouvelle page de l'histoire familiale du groupe Issipa s'ouvre. Structuré autour de six filiales spécialisées dans les secteurs agricole et viticole, le groupe va être dirigé par la nouvelle génération. Après avoir développé le groupe pendant plus de 25 ans, Olivier Bidaut a transmis l'entreprise à ses fils, Paul et Simon Bidaut. Cette évolution s'accompagne d'une nouvelle gouvernance : Paul Bidaut est nommé Directeur général, Simon Bidaut Directeur général adjoint, tandis qu'Olivier Bidaut devient Président d'honneur.

«L'aboutissement naturel d'un parcours familial et entrepreneurial»

«Cette transmission représente l'aboutissement naturel d'un parcours familial et entrepreneurial. Je suis fier de voir Simon et Paul reprendre le flambeau et poursuivre le développement du groupe Issipa avec la même passion et les mêmes valeurs qui nous animent depuis toujours», explique Olivier Bidaut, Président d’honneur. Cette transmission est le fruit d'une préparation progressive et d'une implication de longue date de la deuxième génération. La nouvelle gouvernance s'inscrit dans une ambition claire : poursuivre le développement du groupe Issipa, renforcer son accompagnement auprès des agriculteurs et viticulteurs en leur apportant les meilleures solutions pour garantir la pérennité de leur exploitation.

Diplômé d'Agricadre à Angers, Simon Bidaut débute sa carrière chez Belchim où il occupe pendant deux ans les fonctions de promoteur des ventes. Il rejoint ensuite l'aventure familiale en reprenant la direction de Semences de l'Est en 2016, avant d'intégrer la gouvernance du groupe Issipa en tant que co-gérant en 2020. Diplômé d'AgroSup Dijon, Paul Bidaut débute sa carrière au sein du groupe Carré, où il occupe le poste de chef de marché semences et agroéquipement. Il rejoint le groupe Issipa en 2020 à l'occasion du rachat de Brie Alternative, dont il prend la direction avant de devenir également co-gérant du Groupe

L'histoire du Groupe Issipa s'inscrit dans une dynamique entrepreneuriale familiale initiée il y a plus de 25 ans. En 2000, Olivier Bidaut reprend le négoce ASEL avec l'ambition de développer une offre de proximité au service des agriculteurs. Un an plus tard, il crée la holding Issipa, qui deviendra progressivement le socle d'un groupe structuré avec 6 filiales aux expertises complémentaires dans les secteurs agricole et viticole. Fort de son développement, le groupe Issipa génère aujourd’hui 70 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 70 salariés.