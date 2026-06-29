Agriculture : quel bilan pour les exploitants de Meurthe-et-Moselle ?

Le président de la Chambre, Jérémy Jenneson, a ouvert la séance en présentant les principales actualités économiques et structurelles du secteur. Les échanges se sont articulés autour du bilan d'activité et des leviers de diversification, notamment via le réseau «Bienvenue à la ferme». Ce dispositif agritouristique s’impose désormais comme une source de revenus complémentaires indispensable pour la résilience des exploitations locales.

Face aux difficultés conjoncturelles, les dispositifs de soutien public ont atteint une ampleur significative dans le département. Plus de 1 800 exploitants ont finalisé leur télédéclaration PAC, tandis que le fonds d’urgence céréaliers a injecté près de 500 000 € pour soutenir plus de 250 dossiers éligibles. Pour rompre l'isolement administratif, la Chambre et les services préfectoraux ont également déployé un accompagnement personnalisé contre la fracture numérique.

En clôture de session, Nizar Azouz, sous-préfet de Toul, a tenu à réaffirmer l'engagement total des autorités territoriales pour l'avenir de la filière. Représentant le préfet Yves Séguy, il a rappelé l'importance de la coopération locale : «Je veux aussi vous dire la conviction de Monsieur le préfet : la Meurthe-et-Moselle dispose d'atouts réels, d'une profession engagée, d'une Chambre d'agriculture dynamique, et d'une relation de travail entre nos services qui mérite d'être préservée et renforcée. L'État sera à vos côtés dans les moments difficiles comme dans les moments porteurs d'espoir. Nos portes, en préfecture comme en sous-préfecture, restent toujours ouvertes».