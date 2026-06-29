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Moissons en Meuse : agriculteurs et pompiers renforcent leur mobilisation face au risque d’incendie

Alors que les moissons débutent en Meuse, les fortes chaleurs et la sécheresse accroissent les risques de départs de feu dans les parcelles agricoles. Face à cette menace, la Chambre d’Agriculture de la Meuse et le SDIS 55 lancent un dispositif de mobilisation associant les exploitants volontaires aux opérations de prévention et de première intervention. 

Moissons : la Meuse renforce sa vigilance. © D.R.

Moissons : la Meuse renforce sa vigilance. © D.R.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 29 juin 2026 - Mis à jour le 29 juin 2026

La campagne de moisson 2026 s’ouvre dans un contexte particulièrement sensible pour les agriculteurs meusiens. Les températures élevées enregistrées depuis plusieurs semaines, combinées à l’assèchement rapide des cultures et des sols, créent des conditions propices aux incendies. Chaque année, les opérations de récolte figurent parmi les périodes les plus exposées aux départs de feu en raison de la présence de végétaux secs, du fonctionnement intensif des engins agricoles et des étincelles pouvant être générées lors des travaux. Pour anticiper ces risques, la Chambre d’Agriculture de la Meuse et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 55) ont décidé de renforcer leur coopération à travers la constitution d’un réseau d’agriculteurs volontaires. Ces exploitants pourront mettre à disposition des moyens complémentaires tels que des équipements de déchaumage ou des réserves d’eau mobiles afin de soutenir les interventions des secours et contenir rapidement les flammes. 

Incendies agricoles : un risque économique croissant pour les filières françaises

La mobilisation observée en Meuse s’inscrit dans une problématique nationale de plus en plus prégnante. Sous l’effet du changement climatique, les épisodes de sécheresse et de chaleur extrême augmentent la fréquence des incendies touchant les espaces agricoles. Au-delà des pertes immédiates de récoltes, ces sinistres peuvent engendrer des conséquences économiques importantes : destruction de matériel, interruption d’activité, hausse des coûts d’assurance, perte de revenus pour les exploitants et perturbation de l’approvisionnement des filières agroalimentaires. Les organisations professionnelles agricoles et les pouvoirs publics investissent désormais davantage dans les dispositifs de prévention, les équipements de surveillance et la coordination entre agriculteurs et services de secours.