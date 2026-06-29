LORCA inaugure un nouveau silo à Volmunster

L’événement s’est déroulé en présence de Morgane Pospiech, directrice Productions Végétales du Groupe LORCA, de Xavier de Montferrand, directeur général du Groupe LORCA, de Guy Borsenberger, 1er Adjoint au Maire de Epping, de Loic Staebler, conseiller municipal délégué de Volmunster, et de David Suck, vice-président du Département de la Moselle délégué à l’Aménagement du Territoire, à l’Agriculture, aux Politiques Contractuelles, à l’Environnement et conseiller départemental du canton de Bitche

Le nouvel équipement a été conçu pour répondre aux besoins actuels des exploitations agricoles. Le site dispose désormais de deux cellules d’une capacité de 1 573 tonnes chacune et de deux autres de 855 tonnes, représentant un volume de stockage de 4 856 tonnes. L’ajout de six boisseaux, dont deux de 100 tonnes et quatre de 50 tonnes, porte la capacité totale du silo à 5 256 tonnes de céréales.

Situé au cœur du Pays de Bitche, à proximité de la frontière allemande, le silo de Volmunster occupe une place stratégique dans l’organisation de la collecte agricole du territoire. Sa modernisation vise à renforcer les capacités logistiques du secteur et à accompagner le développement des exploitations locales. À travers cet investissement, le Groupe LORCA poursuit sa politique de modernisation de ses infrastructures afin de proposer à ses adhérents des outils adaptés aux évolutions et aux enjeux du monde agricole.

Dès ses premières années d’activité, la coopérative a engagé plusieurs investissements structurants afin de renforcer les infrastructures dédiées à la collecte, au stockage et à l’approvisionnement des exploitations agricoles. Parmi ces réalisations figurent notamment le silo du Port de Metz, la plateforme de stockage d’engrais d’Hauconcourt et la plateforme logistique de Lemud.