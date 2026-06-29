Fabricants et distributeurs d'articles de pêche auprès d'une clientèle de pêcheurs amateurs ou compétiteurs en France et en Belgique, créés en 2010, les Appâts de l'Artois comptent six magasins spécialisés, un site e-commerce dédié et près de 30 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros. En plus de travailler avec les grandes marques du marché, l'entreprise a développé des marques propres.

Accompagnés depuis 2018 par Eurallia Finance, le dirigeant ainsi que les investisseurs Finorpa et Capver Invest ont choisi de transmettre Les Appâts de l'Artois à un repreneur pour poursuivre le développement de la société. C'est donc 2R Pêche, porté par Maxence Ringot et le fonds d'investissement Super Capital qui ont été sélectionnés pour créer une nouvelle gouvernance qui «entend poursuivre une stratégie de développement ambitieuse, reposant sur l'ouverture de nouveaux magasins, le renforcement de l'expérience client en point de vente et l'accélération du e-commerce».

Acteur majeur du marché des cessions et acquisitions de PME-PMI avec près de 1 200 opérations réalisées depuis sa création en 2000, Eurallia Finance compte 23 experts répartis autour de 16 bureaux en France (dont une antenne régionale basée à Marcq-en-Barœul). Le cabinet accompagne des dirigeants, repreneurs et investisseurs dans le cadre de cessions, acquisitions et levées de fonds.