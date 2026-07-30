Car Avenue ouvre une nouvelle station de recharge rapide à Lesménils

Une station de recharge accessible à tous ! Le groupe automobile Car Avenue vient d’annoncer l’ouverture à Lesménils, juste en face de son enseigne Car Avenue BMW Motorrad, rue de Lesménils-Bouxières de cette nouvelle infrastructure.

«Cette station s’inscrit dans notre volonté d’accompagner l’évolution des usages en matière de mobilité tout en facilitant l’expérience de recharge», assure le groupe.

La station est équipée de deux bornes doubles, soit quatre points de recharge rapide, permettant de recharger un véhicule en moyenne en 20 à 30 minutes, selon le modèle et sa capacité de charge.

Recharge facilitée

«L'un de ses principaux atouts réside dans sa simplicité d'utilisation. La station permet en effet un paiement direct par carte bancaire, grâce à un terminal de paiement intégré. Une solution qui facilite l'accès à la recharge pour l'ensemble des automobilistes de passage».

À noter que ces bornes sont installées sous un auvent équipé de panneaux photovoltaïques dont la production contribue à l’alimentation électrique de la station.