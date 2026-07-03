Les Chambres d’agriculture de Normandie ont présenté, le 22 juin, leur projet d’entreprise «Avenir Agris» pour la mandature 2025-2031. Cette feuille de route vise à accompagner les agriculteurs face aux mutations économiques, climatiques et démographiques, tout en consolidant le rôle du réseau auprès des territoires et des filières.

«La Normandie a de l’avenir pour l’agriculture. Pour le construire, il est nécessaire d’identifier des projets concrets», souligne Sébastien Windsor, président des Chambres d’agriculture de Normandie.

Trois priorités

Le programme s'articule autour de trois priorités. La première consiste à sécuriser les projets des exploitants grâce à un accompagnement de proximité. Chaque agriculteur pourra bénéficier d'un conseiller référent chargé de suivre son exploitation dans la durée afin d'identifier les leviers de développement, d'améliorer les revenus et de préparer la transmission des exploitations.

Le deuxième axe porte sur la création de valeur. Les Chambres d’agriculture souhaitent encourager les projets de transformation, les énergies renouvelables, la bioéconomie ou encore les circuits courts. L'objectif est de renforcer la résilience économique des exploitations tout en développant les coopérations avec l'industrie agroalimentaire. La gestion de l'eau, la préservation du foncier agricole et l'anticipation des effets du changement climatique figurent également parmi les priorités.

Enfin, le réseau entend renforcer son rôle d'interface entre les agriculteurs, les collectivités, les entreprises et les partenaires scientifiques. Cette coordination doit permettre de faire émerger des solutions adaptées aux enjeux de souveraineté alimentaire et de développement territorial.

