L’événement a permis aux participants de découvrir de nouvelles pratiques et d’échanger avec les professionnels du secteur. Tout au long de la journée, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les débouchés des filières, les avancées variétales ainsi que les matériels et technologies destinés à accompagner l’évolution des pratiques agricoles. Des démonstrations et des présentations techniques ont également été proposées aux visiteurs.

Les échanges avec les partenaires présents ont mis en lumière des solutions applicables aussi bien en agriculture biologique qu’en agriculture conventionnelle. Le succès de cette édition confirme l’intérêt croissant des agriculteurs pour les pratiques innovantes, les alternatives techniques et les opportunités de diversification permettant de répondre aux enjeux économiques, environnementaux et agronomiques des exploitations.

L’événement a également bénéficié du soutien de nombreux partenaires du monde agricole, dont Bio en Hauts-de-France, NatUp, Cérèsia, Agri Obtentions, Terres Inovia Nord et Est et l’Institut Technique de la Betterave, venus présenter leurs expertises et leurs solutions aux agriculteurs présents. Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France poursuivent ainsi leur mission d’accompagnement des exploitants à travers le conseil, la formation et la diffusion de références techniques.



