Le 16 juin dernier, le Groupe Lorca a annoncé la nomination de Xavier de Montferrand au poste de directeur général. «J’ai été séduit par le Groupe LORCA car c’est une coopérative solide, reconnue, qui dispose de la taille nécessaire pour porter des projets ambitieux, tout en conservant une dimension humaine et une forte proximité avec son territoire. Je suis convaincu que la performance d’une entreprise se construit avant tout sur le terrain, au plus près des collaborateurs, des adhérents et des clients», déclare Xavier de Montferrand, nouveau directeur général du Groupe LORCA.

Dans les prochains mois, le nouveau directeur général aura pour mission de conduire la transition à la tête du groupe et de poursuivre son développement. Il devra également renforcer la proximité avec les équipes et les différents sites de l’entreprise afin d’accompagner les projets en cours. «Mon rôle sera de fédérer les énergies, d’accompagner les projets et de faire en sorte que chaque métier puisse exprimer tout son potentiel. Une équipe performante est une équipe où chacun est fort dans son métier tout en cherchant à aider les autres à l’être également», poursuit-il.

Son parcours

Âgé de 40 ans et diplômé d’AgroParisTech, Xavier de Montferrand a effectué l’ensemble de sa carrière dans le secteur coopératif agricole. Après une première expérience chez Saint-Louis Sucre, il rejoint en 2014 le groupe Agrial, où il occupe différentes fonctions de direction dans les domaines financier et opérationnel. Au sein de cette coopérative, il intervient notamment sur le développement de la branche lait entre 2014 et 2020, puis sur un projet de réorganisation du groupe aux côtés de la direction générale entre 2020 et 2023. En 2023, il dirige les opérations et les finances de la branche boissons, participant à plusieurs projets de transformation.