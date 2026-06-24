L’ANEFA Lorraine mobilisée pour renforcer l’attractivité des métiers

La Chambre d’Agriculture de la Meuse était présente lors de l’Assemblée générale de l’ANEFA Lorraine. La réunion était animée par François-Étienne Mercier, président de l’ANEFA Lorraine, accompagné de Christophe Adnet, secrétaire général, et d’Hélène Messagé, chargée de mission emploi. Cette rencontre a permis de revenir sur les principales actions conduites au cours de l’année 2025 en faveur de l’emploi agricole. Plusieurs intervenants ont pris la parole, parmi lesquels Dominique Boucherel et Laurent Paillat pour l’ANEFA Nationale, Éric Collin ainsi que Manuela Lambin, représentante de France Travail Grand Est. Les échanges ont porté sur les besoins des exploitations agricoles, les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs et les initiatives mises en place pour attirer de nouveaux candidats. L’assemblée a également permis de rappeler l’importance des partenariats entre les organisations professionnelles, les établissements de formation et les acteurs de l’emploi pour répondre aux besoins du terrain.

Le défi national du renouvellement des emplois agricoles

À l’échelle nationale, le secteur agricole est confronté à un enjeu majeur de renouvellement de sa main-d’œuvre. De nombreuses exploitations doivent faire face aux départs à la retraite de leurs dirigeants et salariés, tandis que certains métiers peinent à attirer de nouveaux profils. Pour répondre à ces difficultés, les organisations professionnelles multiplient les actions de promotion, les campagnes de communication et les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. L’objectif est double : sécuriser les besoins en recrutement des exploitations et renforcer l’attractivité d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire française.