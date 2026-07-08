







Le Dijon Agrifood Challenge, qui se tiendra à Dijon les 17 et 18 novembre 2026, offre une opportunité aux start-up et PME innovantes dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Les dix projets retenus bénéficieront de deux jours d'immersion au sein de l'écosystème local, comprenant des visites d'entreprises, un pitch devant un comité d'experts, des rencontres avec des acteurs clés de la filière ainsi qu'un accompagnement personnalisé pendant 12 mois.





Ce programme gratuit se concentre sur des innovations dans l'agritech, l'alimentation durable, la santé et le bien-être, ainsi que l'économie circulaire. En plus de cet accompagnement, tous les frais de déplacement et d'hébergement seront couverts par l'organisation. Le Dijon Agrifood Challenge est organisé par AgrOnov, DECA-BFC, Dijon Bourgogne Invest, Le Village by CA Champagne Bourgogne et Vitagora, avec le soutien de Dijon Métropole, de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.