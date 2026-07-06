L'Aisne renforce les circuits courts dans les cantines des collèges

Organisée dans le cadre de l'opération «L'Aisne à table», cette rencontre permettra aux professionnels de la restauration collective d'échanger directement avec les producteurs locaux afin d'identifier de nouvelles opportunités d'approvisionnement. L'événement mettra en avant les filières agricoles du territoire et favorisera la structuration de partenariats durables entre exploitants, transformateurs et collèges, avec l'objectif de renforcer les retombées économiques pour les entreprises agricoles axonaises.

La restauration collective soutient l'agriculture française

À l'échelle nationale, la restauration collective est devenue un levier stratégique de soutien à l'agriculture française. Sous l'effet des objectifs fixés par la loi visant à promouvoir une alimentation plus durable dans les cantines, les collectivités accélèrent le recours aux produits locaux et de qualité. Pour les exploitations agricoles, ces débouchés offrent une meilleure visibilité économique, tandis que les territoires cherchent à sécuriser leurs filières alimentaires, limiter les coûts liés au transport et créer davantage de valeur ajoutée au niveau local.