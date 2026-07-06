La ministre de l'Agriculture a confirmé la publication prochaine d'un arrêté visant à autoriser l'hébergement sous tente des travailleurs saisonniers dans quatre nouveaux départements : la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, l'Yonne et le Rhône. Cette évolution doit permettre aux exploitations viticoles de disposer d'une solution supplémentaire pour loger les vendangeurs lors de la campagne 2026. Le texte modifiera un arrêté datant de 1996, qui limite aujourd'hui cette possibilité à quinze départements du sud de la France.

De nouvelles règles pour les tentes

Cette adaptation pourrait répondre aux difficultés persistantes de logement des saisonniers. La réforme est attendue de longue date par les représentants agricoles de Saône-et-Loire, qui estiment que les règles actuelles créent un déséquilibre entre les territoires. En parallèle, de nouvelles exigences sont prévues concernant les tentes, notamment une hauteur minimale de deux mètres afin d'améliorer les conditions d'hébergement. Les départements déjà concernés disposeraient d'un délai jusqu'à l'été 2027 pour se conformer à ces nouvelles normes.

Des réserves avant la publication

Malgré cette annonce, le texte n'est pas encore définitivement validé. Son adoption dépend d'un accord entre plusieurs ministères. Une réunion interministérielle doit prochainement permettre de préciser les dernières dispositions du futur arrêté et de déterminer les conditions de sa mise en œuvre avant les prochaines vendanges.