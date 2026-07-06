La Bourgogne-Franche-Comté renforcera son dispositif d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à partir de septembre 2026. La DJA sera portée à 65 000 euros, un niveau présenté comme le «plus élevé de France», selon Jérôme Durain, Président de la Région. Cette évolution vise à encourager les porteurs de projets à franchir le pas de l'installation et à faciliter le financement de leurs premières années d'activité. L'objectif consiste également à accompagner des exploitations capables de répondre aux enjeux économiques, environnementaux et climatiques du secteur agricole.

Anticiper le renouvellement

Cette décision intervient alors que le renouvellement des générations constitue l'un des principaux défis de l'agriculture. Dans les prochaines années, une part importante des exploitants atteindra l'âge de la retraite, rendant nécessaire l'arrivée de nouveaux professionnels. En augmentant le montant de cette aide, la Région souhaite favoriser la reprise et la création d'exploitations, maintenir une activité agricole dans les territoires ruraux et soutenir les différentes filières. Cette mesure s'inscrit aussi dans une volonté de renforcer la souveraineté alimentaire et d'assurer la pérennité du secteur agricole en donnant aux jeunes les moyens de concrétiser leur projet d'installation.



La Saône-et-Loire, l'un des principaux départements agricoles de Bourgogne-Franche-Comté par la diversité de ses productions et l'importance de son élevage, est directement concernée par cette revalorisation. À partir de septembre, les jeunes qui s'y installeront pourront bénéficier de ce dispositif.