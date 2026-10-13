Transitions est le premier programme à impact à grande échelle en France et en Europe qui accompagne les agriculteurs vers des pratiques agricoles bas carbone, plus résilientes, favorables aux sols et à la biodiversité. Il a été initié dans la Marne par le groupe coopératif Vivescia et ses partenaires en 2023, et maintenant rejoint en septembre 2025 par la coopérative des Hauts-de-France et de Normandie Noriap, dont le siège social est basé à Boves près d'Amiens. Au total, près de 650 agriculteurs sont accompagnés par le programme Transitions : 585 agriculteurs Vivescia répartis en trois promotions depuis 2023 et 60 agriculteurs de la première promotion Noriap.

L'équivalent de 5 000 Paris - New York évités

Trois ans après le lancement et à l'occasion de la troisième édition du séminaire annuel du programme, Transitions a dévoilé les résultats de son premier cycle complet d'accompagnement des 185 agriculteurs de la première promotion. Les résultats sont probants, ils dépassent même les objectifs fixés au terme de cette première boucle : Près de 10% (9,9%) d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en moins à l'hectare par rapport à 2023, soit 10 000 tonnes de GES évités. C'est l'équivalent de 5 000 trajets en avion Paris – New York. Plus de 11,8 jours de couverture des sols supplémentaire, contre 3 jours seulement en première année : une amélioration de 9 jours, favorable à la résilience et à la biodiversité des sols et à l'eau. 1,41 tonne de carbone humifié restituée par hectare, en progression continue depuis 2023 (1,30 en 1ère année).

1 millions de points de data sur 20 000 parcelles

Pour Valérie Frapier, la directrice du programme Transitions : «Ces résultats sont la preuve que notre approche - un cadre scientifique, un accompagnement individuel concret, un engagement financier partagé entre l'amont et l'aval - fonctionne dans la durée. Trois ans après son lancement, Transitions est aujourd'hui un modèle fiable et duplicable pour la résilience de l'agriculture française et de ses filières européennes». Nathalie Ternois, la directrice agriculture de Noriap, ajoute pour sa part : «Avec Transitions, nous changeons désormais d’échelle, à la fois sur le nombre d’exploitations accompagnées et sur le pilotage des pratiques à l’échelle de la rotation, autour d’un socle agronomique commun. C’est un levier essentiel pour renforcer la résilience des exploitations dans un contexte climatique et géopolitique de plus en plus exigeant».

Parallèlement, le programme a aussi permis de récolter un million de points de data, raffinés et pilotés sur 20 000 parcelles. Plus de 14 millions d'euros de soutien économique aux agriculteurs Vivescia auront été engagés d’ici juin 2027, grâce à une chaîne de valeur unie. Près de 85% du programme est financé par la mutualisation des engagements financiers des partenaires industriels.