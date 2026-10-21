Aisne : 15 postes ouverts grâce au programme ARDAN

Les offres s’adressent notamment aux personnes inscrites à France Travail, intéressées par la conduite de projet et qui ne sont pas salariées de l’entreprise d’accueil avant le démarrage de leur mission. Le programme ARDAN permet aux entreprises de concrétiser un projet de développement en intégrant un nouveau profil chargé de le conduire. Pour les candidats, il offre la possibilité d’acquérir des compétences opérationnelles tout en participant à une démarche directement liée aux besoins de l’entreprise. Les 15 postes actuellement proposés sont consultables sur la plateforme dédiée de la CCI Hauts-de-France.

Dans l’Aisne, où les entreprises industrielles, commerciales et de services contribuent à l’activité des bassins d’emploi, ce type d’opportunité peut favoriser l’acquisition de compétences et soutenir les projets de croissance. Les effets économiques dépendront toutefois de la nature des missions, de leur durée et des suites données aux recrutements. Pour les candidats, consulter les offres détaillées permet d’identifier les projets accessibles et les conditions associées à chaque poste.

Les entreprises cherchent des compétences pour grandir

À l’échelle nationale, les dispositifs associant recrutement et conduite de projet répondent à un double objectif : aider les entreprises à franchir une étape de développement et faciliter le retour à l’emploi de profils disponibles. Pour les petites et moyennes structures, le lancement d’un nouveau projet peut nécessiter des compétences supplémentaires sans que l’entreprise dispose immédiatement des ressources humaines nécessaires. Un dispositif comme ARDAN peut ainsi faciliter la mise en œuvre d’initiatives de développement, à condition que les missions proposées correspondent aux besoins réels des entreprises et aux compétences des candidats.