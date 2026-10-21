Euralimentaire, tremplin pour la foodtech régionale

Entreprises
Le Salon de Madame met les femmes à l’honneur au Zénith de Dijon
21/10/2026 LGFR
Dijon (21)
Inauguré en 2019, le pôle d’excellence Euralimentaire, implanté sur le site historique du marché de gros (ex-MIN de Lomme) s’apprête à changer de visage. Avec quatre grands projets en cours, le site s’engage dans une transformation profonde. L’objectif ? Renforcer son rôle stratégique dans la filière agro-alimentaire régionale.
Rémi Verstraete, responsable de l’incubateur. © Lena Heleta
Les innovations food portées par les incubés. © Lena Heleta
© Lena Heleta
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Entreprises
21/10/2026 LGFR
Dijon (21)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Lille avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune