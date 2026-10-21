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Euralimentaire, tremplin pour la foodtech régionale

Inauguré en 2019, le pôle d’excellence Euralimentaire, implanté sur le site historique du marché de gros (ex-MIN de Lomme) s’apprête à changer de visage. Avec quatre grands projets en cours, le site s’engage dans une transformation profonde. L’objectif ? Renforcer son rôle stratégique dans la filière agro-alimentaire régionale.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 octobre 2026 - Mis à jour le 21 octobre 2026
<p>Véritable locomotive de l’alimentation saine et durable sur le territoire, Euralimentaire a évolué ces dernières années pour devenir un pôle d’innovation et de production structuré. Le site accueille start-up, laboratoires, services, recherche mais aussi les grossistes rattachés au marché de gros. «<em>Il existe une relation directe entre les grossistes et les incubés, cela crée un véritable écosystème alimentaire</em>» explique Rémi Verstraete, responsable de l’incubateur. Depuis 2017, 180 projets ont été accompagnés soit près de 250 emplois. Parmi ses atouts, le site d’excellence met en a.

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