Euralimentaire, tremplin pour la foodtech régionale

Dossier

Inauguré en 2019, le pôle d’excellence Euralimentaire, implanté sur le site historique du marché de gros (ex-MIN de Lomme) s’apprête à changer de visage. Avec quatre grands projets en cours, le site s’engage dans une transformation profonde. L’objectif ? Renforcer son rôle stratégique dans la filière agro-alimentaire régionale.