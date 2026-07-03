Fruit d'un travail collaboratif associant salariés et parties prenantes, le projet associatif 2026 d'Aid'Aisne repose sur cinq principes : solidarité, citoyenneté, réciprocité, circularité et proximité. L'association revendique une approche privilégiant la qualité de la relation humaine dans l'accompagnement des personnes âgées et entend poursuivre son engagement auprès des bénéficiaires du territoire axonais.

Économie du grand âge : un modèle associatif en pleine évolution

À l'échelle nationale, les acteurs de l'aide à domicile font face au vieillissement de la population, aux tensions de recrutement et aux enjeux de financement. Les associations cherchent à renforcer l'attractivité des métiers, à améliorer la qualité de l'accompagnement et à développer des organisations plus participatives, dans un secteur devenu stratégique pour la cohésion sociale, l'emploi local et l'économie des territoires.