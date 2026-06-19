Réunis lors de cette assemblée générale, les membres d’Aisne Avenir ont dressé le bilan des actions menées et fixé les grandes orientations pour l’année 2026. Les échanges ont notamment porté sur la validation des comptes exécutés 2025 et l’adoption du budget prévisionnel, mais aussi sur l’avancement de plusieurs projets stratégiques destinés à soutenir le tissu économique local. Parmi eux, le programme La Toile Industrielle, présenté comme un levier de structuration des filières industrielles du territoire, vise à renforcer les liens entre entreprises, innovation et ancrage territorial. L’événement Passion d’Entreprendre a également été évoqué comme un outil de stimulation de la création d’activité et de mise en réseau des porteurs de projets. Enfin, les perspectives autour du Festival des Mets et des Mots 2027, prévu à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts.

Les territoires renforcent leur stratégie économique

À l’échelle nationale, ce type de démarche traduit le renforcement des stratégies territoriales de développement économique portées par les collectivités et les réseaux consulaires. Dans un contexte de réindustrialisation partielle et de concurrence accrue entre territoires pour attirer investissements et talents, les projets structurants visant à organiser les filières locales prennent une importance croissante. Les dispositifs de mise en réseau des entreprises, de soutien à l’entrepreneuriat et de valorisation des événements économiques ou culturels s’imposent comme des outils de différenciation territoriale. Ils répondent également à un enjeu central de création de valeur dans les territoires périphériques, où la capacité à fédérer les acteurs économiques conditionne directement l’attractivité et la résilience des bassins d’emploi.