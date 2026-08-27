Aisne : le RSA et la prime d’activité se déclarent plus facilement

Dans l’Aisne comme dans les autres départements, les démarches liées au RSA et à la prime d’activité évoluent. Depuis le 4 juillet, les personnes déjà allocataires de la Caf peuvent effectuer leurs demandes en ligne à partir de formulaires préremplis. Les salaires et certains revenus sont directement renseignés, laissant à l’usager la possibilité de vérifier les informations, de les compléter si nécessaire, puis de valider sa demande. Une fois les droits ouverts, le même principe s’applique aux déclarations trimestrielles de ressources. Cette automatisation doit notamment réduire les saisies répétitives et faciliter les démarches administratives.

Une simplification qui change les démarches

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation des prestations sociales. Pour les organismes comme pour les allocataires, l’objectif est de limiter les erreurs liées à la saisie manuelle et de faciliter l’actualisation des ressources prises en compte dans le calcul des droits. Le dispositif repose toutefois sur la vérification des informations préremplies par les bénéficiaires. À l’échelle nationale, cette transformation traduit la volonté de rendre les services sociaux plus accessibles tout en automatisant davantage la gestion des données nécessaires à l’ouverture et au maintien des droits.