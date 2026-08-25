Tergnier : un forum pour accélérer les recrutements

Organisée par la Mission Locale MEF Pays Chaunois, la journée proposera de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 16h des rencontres autour des offres d’emploi, des recrutements, des formations et de la découverte des métiers. Des séquences de job dating ainsi que des temps de conseil et d’orientation sont également prévus. L’événement est ouvert à tous et l’accès est gratuit, avec la possibilité pour les candidats de venir munis de leur CV.

Les recrutements restent un enjeu territorial

Ce type de rendez-vous répond à un enjeu qui dépasse le seul bassin de Tergnier : rapprocher directement les entreprises des personnes en recherche d’emploi ou souhaitant se former. Pour les employeurs, les forums constituent un moyen de présenter leurs métiers et d’identifier des candidats, tandis que les formations peuvent contribuer à adapter les compétences aux besoins du marché du travail. Dans les territoires, cette mise en relation participe ainsi à réduire les écarts entre les besoins de recrutement des entreprises et les profils disponibles localement.