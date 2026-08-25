Après le traditionnel forum santé, sanitaire et social organisé fin mars et qui avait recensé plus de soixante offres d’emploi, la Maison de l’emploi, France Travail et leurs partenaires ont décidé de se réinventer et de compléter ce premier rendez-vous avec des ateliers découverte qui feront la part belle à la pratique et à la formation. «Nous ne pouvons plus nous contenter de forums à l’ancienne. Il nous faut faire autrement. Cette possibilité de découverte a été testée il y a quelques mois à Saint-Dizier et avait plutôt bien fonctionné», explique Yoan Uhrig, le directeur de l’agence de Bar-le-Duc, France Travail. Pour justement susciter des vocations, des professionnels et six organismes de formation seront mobilisés autour de six pôles : domaines social & santé, petite enfance, accompagnement à domicile, accompagnement social, RH (secrétaire médicale…) et pôle éducatif. Les organisateurs tablent sur des petits groupes de huit personnes qui tourneront sur chaque stand avec une volonté de tout tester en deux heures.

Métiers en tension recherchent candidats

Quatre-vingts lycéens sont attendus ainsi que des demandeurs d’emploi mais aussi des personnes en reconversion ou tout simplement des curieux. Et pour faire lever tous les freins, un pôle solution sera accessible afin d’apporter des réponses aux problèmes de mobilité, d’hébergement… «Cet élément facilitateur est clairement un plus et nous jouons dessus en remboursant le ticket de bus pour tous ceux qui se déplaceront aux ateliers découverte», ajoute le directeur de France Travail. Alors que les métiers de la santé, du soin et du social sont en tension au niveau national, le constat est le même en Meuse où des opportunités peuvent être saisies que ce soient en établissement ou à domicile et auprès de tous les publics : petite enfance, adultes, personnes en situation de handicap ou seniors. En choisissant d’organiser cet atelier à la rentrée, mi-septembre, les organisateurs espèrent intégrer rapidement les premiers candidats dans des sessions de formation.