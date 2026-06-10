Collectivités locales
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Aisne : plus de 13 millions d’euros mobilisés pour soutenir les communes en 2026

Le Département de l’Aisne confirme son soutien aux collectivités locales pour l’année 2026. Malgré un contexte budgétaire marqué par de fortes contraintes financières pour les départements, l’exécutif départemental prévoit de consacrer plusieurs millions d’euros aux infrastructures communales et aux projets d’investissement portés par les communes du territoire.

© Département de l’Aisne.

© Département de l’Aisne.

Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 10 juin 2026 - Mis à jour le 10 juin 2026

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des territoires, le Département de l’Aisne annonce la mobilisation de 13,2 millions d’euros en faveur des communes. Cette enveloppe comprend 7,3 millions d’euros destinés aux travaux de voirie communale et 5,9 millions d’euros consacrés aux projets structurants. L’objectif affiché est de permettre aux collectivités de poursuivre leurs investissements malgré les tensions qui pèsent sur leurs budgets.

Le dispositif Aisne Partenariat Voirie constitue l’un des principaux outils de cette stratégie territoriale. Les projets qui n’avaient pas pu être programmés en 2025 pourront ainsi être accompagnés en 2026. Le Département précise également que ces opérations seront soutenues sans participation financière supplémentaire des communes concernées. Cette mesure vise à accélérer la réalisation de travaux souvent considérés comme prioritaires pour la sécurité des usagers, la mobilité locale et l’attractivité résidentielle des communes.

Investissements locaux : les départements maintiennent l'effort

À l’échelle nationale, cette décision s’inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement contraint pour les départements. Entre la progression des dépenses obligatoires et l’évolution de certaines recettes, de nombreuses collectivités cherchent à préserver leur capacité d’investissement. Dans ce cadre, le maintien des aides destinées aux communes apparaît comme un levier essentiel pour soutenir les projets locaux, accompagner l’entretien des infrastructures et préserver le dynamisme économique des territoires ruraux.