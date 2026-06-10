Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des territoires, le Département de l’Aisne annonce la mobilisation de 13,2 millions d’euros en faveur des communes. Cette enveloppe comprend 7,3 millions d’euros destinés aux travaux de voirie communale et 5,9 millions d’euros consacrés aux projets structurants. L’objectif affiché est de permettre aux collectivités de poursuivre leurs investissements malgré les tensions qui pèsent sur leurs budgets.

Le dispositif Aisne Partenariat Voirie constitue l’un des principaux outils de cette stratégie territoriale. Les projets qui n’avaient pas pu être programmés en 2025 pourront ainsi être accompagnés en 2026. Le Département précise également que ces opérations seront soutenues sans participation financière supplémentaire des communes concernées. Cette mesure vise à accélérer la réalisation de travaux souvent considérés comme prioritaires pour la sécurité des usagers, la mobilité locale et l’attractivité résidentielle des communes.

Investissements locaux : les départements maintiennent l'effort

À l’échelle nationale, cette décision s’inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement contraint pour les départements. Entre la progression des dépenses obligatoires et l’évolution de certaines recettes, de nombreuses collectivités cherchent à préserver leur capacité d’investissement. Dans ce cadre, le maintien des aides destinées aux communes apparaît comme un levier essentiel pour soutenir les projets locaux, accompagner l’entretien des infrastructures et préserver le dynamisme économique des territoires ruraux.



