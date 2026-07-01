Alcéane : Pierre Michel prend la présidence du bailleur social havrais

Réuni le 11 juin, le conseil d'administration d'Alcéane a renouvelé sa gouvernance en élisant Pierre Michel, conseiller communautaire de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et conseiller municipal délégué au patrimoine au Havre, à la présidence de l'office. Olivier Roche, maire d'Octeville-sur-Mer, a été nommé vice-président. Cette nouvelle équipe aura notamment pour mission d'accompagner les projets de développement, de rénovation et de gestion du patrimoine du bailleur social sur le territoire havrais.

Les bailleurs sociaux face aux défis de l'investissement

À l'échelle nationale, les organismes de logement social doivent concilier rénovation énergétique, construction de logements et maîtrise des équilibres financiers. Dans un contexte de hausse des coûts de construction et de contraintes budgétaires, la gouvernance des bailleurs devient un enjeu stratégique pour définir les priorités d'investissement, mobiliser les financements et répondre aux besoins croissants en logements abordables. Les nouvelles équipes dirigeantes sont ainsi appelées à piloter des programmes conciliant performance énergétique, attractivité des territoires et maintien d'une offre locative accessible.