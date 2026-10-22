Alliance Jacquart-Thiriez, l'union des savoir-faire

Portrait

Les deux fabricants historiques de literie dans la métropole lilloise, Thiriez Literie à Wattrelos et Jacquart & fils à Tourcoing, ont uni leurs forces l’été dernier. Un rapprochement stratégique qui permet au nouvel ensemble industriel «Alliance Jacquart-Thiriez» de devenir le troisième acteur français sur le marché de la literie avec 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 220 collaborateurs.







