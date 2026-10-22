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Alliance Jacquart-Thiriez, l'union des savoir-faire

Les deux fabricants historiques de literie dans la métropole lilloise, Thiriez Literie à Wattrelos et Jacquart & fils à Tourcoing, ont uni leurs forces l’été dernier. Un rapprochement stratégique qui permet au nouvel ensemble industriel «Alliance Jacquart-Thiriez» de devenir le troisième acteur français sur le marché de la literie avec 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 220 collaborateurs.



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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>Seuls quatre kilomètres séparaient les sites industriels de Jacquart &amp; Fils, fondés en 1949 à Tourcoing et Thiriez Literie, créé en 1991 à Wattrelos. Les deux chefs d’entreprises respectifs, Geoffrey Thiriez et Laurent Dumanois, qui se définissaient depuis de nombreuses années comme «<em>confrères</em>» ont officialisé l’union de leurs entités le 28 juillet dernier sous le nom d’«Alliance Jacquart Thiriez». «<em>Ce mariage était évident, il y avait des synergies dans tous les sens. Nous partageons la même façon de travailler, la même mentalité et le même attachement au territoire. De pl.

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