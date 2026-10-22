Alliance Jacquart-Thiriez, l'union des savoir-faire

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CCI Campus Moselle propose une formation pour mieux manager les différentes générations
22/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Les deux fabricants historiques de literie dans la métropole lilloise, Thiriez Literie à Wattrelos et Jacquart & fils à Tourcoing, ont uni leurs forces l’été dernier. Un rapprochement stratégique qui permet au nouvel ensemble industriel «Alliance Jacquart-Thiriez» de devenir le troisième acteur français sur le marché de la literie avec 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 220 collaborateurs.
Geoffrey Thiriez et Laurent Dumanois ont officialisé l’union de leurs deux entreprises respectives. © Lena Heleta
112 ans de savoir-faire : 35 ans pour Thiriez, 77 ans pour Jacquart. © Lena Heleta
© Lena Heleta
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Le matelas à ressort gagne en parts de marché. © Lena Heleta
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