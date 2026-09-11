Ce mardi 8 septembre, l'opérateur Altens a franchi une nouvelle étape de son déploiement en ouvrant une station multi-énergies à Gondreville, près de Nancy. Ce projet à 2,5 millions d'euros répond à un appel à manifestation d'intérêt de la communauté de communes Terres Touloises. Implanté au bord de la D400 et de l'autoroute A31, le site cible un flux quotidien de 15 000 poids lourds. L'infrastructure dessert directement le parc de Haye et le pôle logistique Toul Europe, offrant aux transporteurs un accès continu 24h/24 et 7j/7.

Des carburants alternatifs pour décarboner les flux logistiques

La station propose une offre diversifiée pour répondre aux besoins opérationnels des transporteurs de la région administrative Grand Est. Le site comprend deux pistes de BioGNC alimentées par des filières locales de méthanisation, ainsi que deux pistes distribuant du carburant bas-carbone HVO100. Une borne de recharge électrique rapide de 250 kW complète l'installation avec deux points de charge. Pour faciliter les transactions, la station accepte les cartes bancaires classiques ainsi que la carte Altens et plusieurs cartes professionnelles partenaires, dont DKV, Eurowag et Romac.

Un levier économique et environnemental pour le territoire

Cet investissement s'inscrit directement dans le plan climat-air-énergie territorial de la collectivité locale, qui ambitionne de réduire les émissions liées aux transports de marchandises. En renforçant son maillage régional, Altens apporte une réponse de proximité immédiate pour accompagner la transition énergétique des acteurs du Grand Est. Cette ouverture démontre qu'une transition écologique réussie repose d'abord sur la viabilité économique et l'accessibilité concrète des infrastructures de recharge.