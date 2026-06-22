Amiens : le chantier de la rue de Verdun reprendra à l'automne

Cette «nouvelle» rue de Verdun permettra d’accéder au futur parc des Berges de Somme et à la PIC (Plateforme des images et de la création) en cours de réhabilitation. La municipalité d'Amiens expose que l'accès au futur parc des Berges de Somme et à la PIC «se fera de façon sécurisée et qualitative par tous les modes de transports. Une piste cyclable bidirectionnelle de trois mètres de large, des trottoirs mis aux normes et un éclairage modernisé favoriseront les déplacements cycles et piétons». Par ailleurs, le sens unique d’Amiens vers Camon est maintenu dans le projet pour favoriser un apaisement de la rue particulièrement sollicité par les habitants. «Une large majorité de places de stationnement est conservée, précisent les élus. La rue sera végétalisée, rappelant la balade urbaine qu’elle constituait au début du 19e siècle».

Le parking sur l'aire de jeux annulé

Avec Anne-Marie Carton-Poulain, élue référente du quartier Gare la Vallée, l’équipe municipale a répondu lors de la réunion publique aux questions des habitants, dont certaines avaient été soulevées par le comité de quartier «Gare la Vallée - Les Hortillonnages», représenté par sa présidente Danièle Leturcq. Ils ont ainsi exprimé qu'à la suite de l’expression d’inquiétudes d’une partie de la population : «Le projet de parking prévu sur une partie de l’aire de jeux existante est annulé et l’aire de jeux est conservée. L’installation de la cinquantaine de places initialement envisagée sera prévue sur d’autres sites à proximité de la PIC».

Le chantier de la rue de Verdun s’engagera à l’automne 2026 et se poursuivra jusqu’à la fin d’année 2028. Il est prévu en plusieurs phases : «Les modalités d’organisation, en particulier les conditions de stationnement et de circulation pendant les travaux, seront partagées lors d’un prochain échange qui sera programmé à la rentrée, un mois avant le démarrage du chantier, précise la municipalité. La tenue de cafés-chantiers avec les riverains directement impactés sera planifiée par les entreprises».