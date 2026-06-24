Près de 6 000 élèves bénéficieront d’un kit scolaire gratuit à Dijon

Dès la rentrée scolaire 2026-2027, la Ville de Dijon proposera un kit de fournitures scolaires gratuit pour tous les élèves des écoles élémentaires publiques. Ce dispositif, qui touchera près de 6 000 enfants, a été approuvé lors du Conseil municipal et s’inscrit dans les efforts continus de la municipalité pour soutenir l’éducation et alléger le budget des familles. La rentrée scolaire, souvent synonyme de dépenses importantes pour les parents, sera ainsi facilitée par cette initiative, qui garantit à chaque enfant l'accès aux fournitures nécessaires pour commencer l'année dans de bonnes conditions.

Le kit est conçu en accord avec les recommandations de l’Éducation nationale et les besoins des classes élémentaires. Il comprendra des éléments essentiels tels qu'un cahier de brouillon, une trousse, des stylos, un crayon de papier, des crayons de couleur, ainsi qu'une ardoise et des feutres d’ardoise. En distribuant ces kits gratuitement et sans condition de ressources, la Ville vise à promouvoir l'égalité d'accès aux apprentissages.

Avec un budget alloué de 120 000 €, cette mesure se veut concrète et tangible, renforçant l’égalité des chances entre élèves en leur fournissant le même matériel dès le début de l’année scolaire. En mettant en place ce dispositif, la municipalité de Dijon souligne son engagement envers l’éducation et le soutien aux familles, assurant ainsi que chaque enfant bénéficie d’un départ équitable dans son parcours scolaire.