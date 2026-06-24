L’agglomération de la baie se Somme valorise ses créateurs en vidéo

Ce premier épisode de 2m17 sur le site Facebook de l’agglomération et de 4mn46 sur la chaine You Tube de la collectivité est consacré au magasin emblématique Tout pour l’ouvrier.



Situé dans le centre ville d’Abbeville, il vient de fêter ses 102 ans. Il est géré par Ludovic Lefillatre, entouré de deux salariés. La boutique familiale accompagne artisans, compagnons et passionnés de vêtements authentiques. Grâce à son site internet, elle expédie des commandes en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Australie. Puy du Fou, opéra de Cardiff, opéra de Lyon… ses collaborations sont prestigieuses : «Cette vidéo, c’est une reconnaissance, confie Ludovic Lefillatre. On se dit que l’on fait partie de la ville. J’ai déjà eu des bons retours. Les vidéos sur les réseaux sociaux, il n’y a plus que ça qui fonctionne».

Le portrait a été réalisé en interne par le service communication de la ville mutualisé avec celui de l’agglomération : «A minima, nous publierons un épisode par mois. C’est un outil de mise en avant d’acteurs remarquables du territoire. Il montre que sur notre territoire, il y a un vrai mouvement économique», précise Laurent Ghys chargé de l’économie et de l’attractivité du territoire à l’agglomération de la baie de Somme et conseiller délégué au commerce à la mairie d’Abbeville. Le second épisode sera consacré à la marbrerie Fiérain basée à Abbeville.