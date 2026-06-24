Sarreguemines : les abattoirs mis en vente pour 2,9 millions d'euros

Le couperet est tombé pour l’abattoir du Pays de Sarreguemines. Fermé depuis l'automne dernier après une succession de difficultés économiques et administratives, le site est désormais proposé à la vente pour 3 millions d'euros. Une ultime étape dans le déclin de cet équipement qui occupait une place particulière dans le paysage économique local, en assurant un service de proximité pour les éleveurs et les professionnels de la filière viande de Moselle-Est.

L'activité avait déjà été stoppée en 2025, entraînant le licenciement d’une quarantaine de salariés. Depuis, la situation s'est encore dégradée avec la perte de tous les agréments sanitaires nécessaires à l'exercice de l'activité d'abattage.

Un équipement stratégique en quête d'un nouveau projet

Situé dans la zone industrielle du Grand Bois à Sarreguemines, l'abattoir avait été repris en 2017 par la société belge Sopraco après plusieurs décennies d'exploitation publique et parapublique.

«Le site mis sur le marché comprend une surface bâtie de 7 633 m² sur une emprise foncière de 55 544 m² », stipule l’annonce en ligne.

Si une reprise de l'activité d'abattage n'est pas forcément à exclure, d'autres scénarios pourraient également émerger. La localisation de l'ensemble, à proximité immédiate des axes routiers et de la frontière allemande, pourrait intéresser des investisseurs porteurs de projets industriels, agroalimentaires ou logistiques.