À Beauvais, Home Synapse mise sur la rencontre entre les professions

Installé sur 300 mètres carrés à 10 minutes du centre-ville de Beauvais, le coworking Home Synapse a ouvert ses portes en mars dernier. «L’immobilier, lorsqu’il n’est pas utilisé, représente un coût certain. Le coworking permet de ne payer des bureaux que lorsqu’on en a besoin», analyse Anne Pruvost. Elle fondé ce lieu avec son mari, Thierry, qui dirige le cabinet d’expertise comptable EC2, situé dans le même bâtiment.

Contrairement aux offres classiques, l’endroit s’adresse autant aux entrepreneurs qu’aux praticiens médicaux, paramédicaux ou bien-être. Sa particularité : une flexibilité totale, avec des locations à l’heure, à la semaine ou à l’année, et la volonté assumée de faire cohabiter des métiers qui ne se croisent habituellement jamais. «J’ai toujours été très intéressée par le bien-être au travail. Cela passe par de bonnes conditions d’exercice, mais aussi par la prise en compte des maux causés, par exemple, par la position assise. Ceux-ci peuvent notamment être soulagés par le massage. En réunissant ici des professions très différentes, dont certaines peuvent répondre à ces préoccupations, j’espère créer des interactions», explique-t-elle.

Du bureau au cabinet de massage

Home Synapse se compose de trois cabinets, dont l’un est équipé d’une table de massage pliante, d’une salle d’attente et d’une salle de pause. De l’autre côté, l’espace accueille trois bureaux et deux salles de réunion avec matériel de visioconférence et dont l’une peut également servir d’open space. Les cabinets et les bureaux sont réservables en ligne et accessibles librement grâce à un code d’accès et à une serrure connectée.

«J’ai mis 6 mois à construire ce projet afin qu’il réponde parfaitement aux besoins de nos clients, qu’ils s’y sentent bien et que tout soit pratique», résume Anne Pruvost, qui a observé et testé elle-même de nombreux espaces de coworking. L’électricité, Internet et les boissons à volonté sont inclus dans la location. «Chacun peut également accéder, moyennant une participation, à la salle de sport du cabinet d’expertise comptable»,précise celle qui a aussi apporté un soin particulier à l’espace détente de Home Synapse.

Un lieu pensé pour favoriser les rencontres

Privatisable, la cuisine-salon peut accueillir un chef pour un repas d’affaires, une négociation, un atelier ou un comité de direction. La pièce sert également de cadre à des petits-déjeuners thématiques hebdomadaires, ouverts à tous, sur des sujets d’actualité : fiscalité des véhicules électriques, assurance-vie ou, plus récemment, intelligence artificielle.

Au-delà de la visibilité qu’ils apportent à ce «produit nouveau», ces rendez-vous visent surtout à provoquer des rencontres inattendues. «Il y a un réel engouement pour ces formats. Ils offrent aussi la possibilité à des dirigeants locaux de découvrir notre offre et de rencontrer d’autres professionnels. Lors de l’inauguration, nous avons réuni une centaine de personnes. Des rencontres assez inattendues ont eu lieu ; c’était assez magique», observe Anne Pruvost, qui espère, à terme, qu’Home Synapse soit identifié comme un lieu d’échanges et d’interactions entre les professions.