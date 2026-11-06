Au programme de Preventia, le 25 novembre prochain, au Zénith d'Amiens, des consultations individuelles avec des experts et un atelier déjeunatoire avec trois intervenants, un médecin, un expert-comptable et une coach ancienne dirigeante pour partager et échanger sur les réalités de terrain du dirigeant.

La prévention doit devenir un mode de gestion des entrepreneurs. Connaissent-ils vraiment leurs fragilités? Trésorerie, cybersécurité, fiscalité, RH, transmission, prévoyance…Quand on dirige une entreprise, les sujets ne manquent pas. Mais comment savoir lesquels méritent vraiment d'être traités en priorité ? C'est tout le sens de Preventia Hauts-de-France. «Tout cela part de l'idée que les dirigeants sont habitués à gérer les urgences de leurs entreprises au quotidien. Mais on n'a pas vraiment le temps d'identifier les risques qui pourraient fragiliser à moyen terme leur activité. Les dirigeants de PME arbitrent en permanence entre développement, trésorerie, recrutement, gestion opérationnelle. Mais ce qui pose problème, c'est la difficulté d'identifier les bonnes priorités au bon moment», souligne Bruno Albanese, organisateur de l'événement qui souhaite avec ses partenaires sensibiliser sur le fait qu'il faut un peu de recul pour identifier les difficultés potentielles à venir. Préventia a été imaginée pour passer de la réaction à l'anticipation. La prévention doit devenir un réflexe de pilotage.

On révèle, on oriente et on accompagne

«Il faut un diagnostic pour identifier les zones de vigilance. On s'est un peu cassé la tête pour faire un algorithme un peu sympa grâce à l'IA. Ce diagnostic permet de hiérarchiser les risques qui méritent l'attention du dirigeant. Puis, cela génère une orientation vers les experts compétents», note l'organisateur.

Une des singularités de Préventia Hauts-de-France, c'est la dimension collective et territoriale de l'événement en mettant en lien toutes les compétences locales et les acteurs économiques, afin de transformer la prise de conscience du dirigeant en action. «Nous sommes là pour lui donner un coup de main, pour l'épauler de façon confidentielle. J'ai voulu être disruptif sur cet événement au Zénith, au lieu d'aller assister à un concert, je vais réfléchir à mes difficultés, ajoute Bruno Albanese. Nous sommes partis chercher les vrais besoins du chef d'entreprise pour lui apporter des propositions de solutions. Des besoins du chef d'entreprise pour l'orienter au mieux».