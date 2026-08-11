Les travaux se poursuivent à Amiens pour réaménager la place Colvert et le square Paul Gauguin. Les deux sites doivent être réunis pour former un vaste parc urbain ouvert au cœur du quartier Nord. Le projet vise à créer un nouvel espace de promenade, de détente et de rencontre pour les habitants. Cette transformation doit également renforcer l’attractivité de ce secteur de la ville.

Des aménagements végétalisés

Le futur parc intégrera de nombreux arbres, des massifs végétalisés, des pelouses et différentes plantations. Ces aménagements doivent favoriser la biodiversité et apporter davantage d’ombre et de fraîcheur pendant les périodes de fortes chaleurs. Ils contribueront aussi à réduire localement le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Des cheminements accessibles et des espaces dédiés aux rencontres compléteront le projet. L’objectif est de proposer un espace public plus végétalisé et adapté aux usages des riverains.