Chalon-sur-Saône déploie 10 nouvelles bornes pour voitures électriques

Le parking Q-Park de La Motte, situé rue de la Motte, accueille désormais 10 bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette installation porte à 33 le nombre de bornes déployées dans trois parkings de Chalon-sur-Saône. Le site de l’Hôtel-de-Ville en compte 13 et celui de Banque 10.



L’équipement a été installé en partenariat avec Izivia, filiale d’EDF spécialisée dans la mobilité électrique. Les bornes sont accessibles aux utilisateurs du pass Izivia, mais aussi aux abonnés Chargemap et à ceux d’autres opérateurs compatibles.

Un tarif de lancement

Les automobilistes peuvent également régler directement leur recharge, sans abonnement. Le dispositif prévoit un forfait de lancement de 1,20 euro par charge, auquel s’ajoutent 0,55 euro par kilowattheure consommé. Le paiement peut être effectué en ligne ou directement par carte bancaire.



Avec cette nouvelle installation, le réseau de recharge se renforce progressivement dans les parkings du centre-ville. L’objectif est de faciliter l’accès à la recharge pour les habitants comme pour les visiteurs équipés d’un véhicule électrique.