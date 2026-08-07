Le Département de Saône-et-Loire consacre 16,35 millions d’euros aux travaux estivaux en 2026. La plus grande part, soit 13,4 millions d’euros, est destinée au réseau routier. Les opérations concernent notamment la sécurisation de certaines voies, la réfection des chaussées, le reprofilage et l’entretien des ouvrages d’art. Des interventions sont prévues dans plusieurs communes du territoire, avec également des aménagements cyclables sur la D989 entre Chambilly et Marcigny.

Ces chantiers s’inscrivent dans un programme routier plus large. Sur l’ensemble de l’année 2026, le Département prévoit 28,4 millions d’euros pour son réseau, qui compte 5 250 kilomètres de routes et 2 440 ouvrages d’art, dont 1 895 ponts. La régénération des chaussées représentera 12,2 millions d’euros et les interventions sur les ponts 8,4 millions.



Sept collèges concernés

Une enveloppe de 2,95 millions d’euros est également consacrée aux établissements scolaires. Sept collèges feront l’objet de travaux pendant l’été, tandis que quatre autres seront concernés par des opérations de restructuration au cours de l’année.

Les interventions porteront notamment sur les réseaux de chauffage et d’eau froide, le confort thermique, les installations électriques et certains espaces documentaires. Des travaux concerneront aussi les structures et les équipements de restauration scolaire, avec des opérations de rénovation, d’adaptation et de mise en conformité. Les chantiers seront adaptés aux besoins propres à chaque établissement et doivent notamment améliorer les conditions d’accueil à la rentrée de septembre.