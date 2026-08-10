Le Grand Chalon prépare la rentrée de ses 2 300 étudiants avec un programme destiné à favoriser leur intégration et à faciliter leurs premiers pas sur le territoire. Deux rendez-vous sont prévus les 22 et 24 septembre. Le premier, le 22 septembre, réunira les étudiants autour d’une gratiféria et d’un apéro mix, de 17 heures à 22 heures. Ils pourront récupérer gratuitement vêtements, vaisselle, linge de maison, fournitures ou produits d’hygiène auprès d’associations locales. Le 24 septembre, les étudiants de première année pourront participer gratuitement à une après-midi de jeux et d’activités sportives au Colisée, organisée avec l’Élan Chalon. Les places sont limitées à 180 participants. La journée se poursuivra par une soirée étudiante à l’Espace des Arts, avec concert, DJ set, karaoké et différentes animations.

Des avantages toute l’année

Les étudiants de première année recevront également un chéquier nominatif comprenant 11 entrées gratuites ou réductions dans des équipements et activités du territoire. Il donnera notamment accès à des spectacles, concerts, rencontres sportives, séances de cinéma, bowling, escape game ou encore à des activités de loisirs. Distribué à partir de la mi-septembre, il sera valable pendant un an. Un kit d’accueil rassemble aussi les informations utiles sur le logement, les transports, la santé, les associations et les établissements d’enseignement supérieur.



Le Grand Chalon souhaite par ailleurs développer un réseau de «Référents étudiants» pour associer les jeunes aux réflexions sur la vie étudiante. Le territoire compte 22 établissements proposant 100 diplômes, du bac au bac+8.