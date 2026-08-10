Gratuit et accessible sans condition de ressources, le Pass Jeunes de la communauté de communes Somme Sud Ouest vise à favoriser l’accès des jeunes aux activités sportives, culturelles, de loisirs et numériques. Il est gratuit et accessible directement depuis le portail famille de la CC2SO. Pour l’obtenir, il suffit de créer un compte (si nécessaire), de compléter le formulaire en ligne puis de télécharger son Pass jeunes afin de le présenter auprès des structures partenaires. Les habitants rencontrant des difficultés dans leurs démarches peuvent être accompagnés par les agents des France Services du territoire.

Réductions et entrées offertes

Grâce au Pass Jeunes valable jusque juin 2027, les bénéficiaires peuvent profiter de plusieurs offres auprès des partenaires de la CC2SO. Ainsi, ils peuvent obtenir jusqu’à 20 euros de réduction sur une adhésion ou une licence dans une association du territoire. Au centre aquatique Aquasoa de Croixrault, ils disposent de cinq entrées offertes à l’espace aquatique, de cinq entrées offertes au mini-golf et de 10% de réduction sur les cours de natation (pour les inscriptions réalisées directement à l’accueil). Deux places de cinéma leur sont offertes au Trianon de Poix-de-Picardie. Ils bénéficient de la gratuité pour les spectacles de la saison culturelle de la CC2SO (dans la limite des places disponibles).

Citons encore : 10% de réduction sur chaque entrée payante à Picardia Games Park à Croixrault ou une activité numérique offerte autour de l’impression 3D à l’Astrolabe Centre Social à Beaucamps-le-Vieux. Pour cette nouvelle édition, un nouveau partenaire : la base nautique de Lœuilly a rejoint l’opération. Les possesseurs du Pass Jeunes se voient obtenir une offre exclusive : pour un forfait acheté, le second est proposé à -50% (sur le mois cher des deux). À noter que la réduction sur une adhésion ou une licence dans une association du territoire est valable pour une inscription réalisée jusqu’au 29 octobre 2026.