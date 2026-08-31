Appel Médical recrute en Moselle

En Moselle comme dans les autres départements de la région, les profils recherchés sont variés. Appel Médical recrute notamment des infirmiers, aides-soignants, médecins, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens et sage-femmes, mais aussi des professionnels de la petite enfance et de l’accompagnement social.

Des besoins qui restent importants

Cette campagne de recrutement intervient alors que le secteur de la santé connaît une pénurie de professionnels qui s’inscrit dans la durée. Pour accompagner les établissements confrontés à ces difficultés, Appel Médical s’appuie sur son réseau de 12 agences dans le Grand Est et propose différents types de parcours, en fonction des besoins des structures et des projets des candidats.

La formation constitue également un axe important. En 2025, plus de 3 200 professionnels ont été formés par la structure dans des domaines comme la réanimation, le bloc opératoire, la psychiatrie, la santé mentale ou encore l’accompagnement des publics fragilisés. L’objectif est notamment de permettre aux professionnels de développer leurs compétences tout en répondant aux besoins spécifiques des établissements.

«Chez Appel Médical, nous investissons sur la formation continue pour faire évoluer les compétences de nos talents. Cela nous permet de mettre à la disposition des établissements de santé des professionnels hautement qualifiés, prêts à intervenir sur des spécialités de pointe comme la chirurgie robotique, la réanimation ou les soins critiques», déclare Stéphane Jeugnet, directeur général d’Appel Médical.



