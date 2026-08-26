Arcéane renforce son équipe lilloise avec l'arrivée de Grégory Denys

Arcéane annonce le renforcement de son équipe roubaisienne avec l'arrivée de Grégory Denys. Cette nouvelle étape marque le cap d'une saison 2026-2027 que le cabinet veut résolument tournée vers l'accompagnement des PME régionales dans leurs projets de cession, d'acquisition et de transmission. Grégory Denys apporte à Arcéane plus de 30 ans d'expérience en direction générale en transformation et acquisition d'entreprises. Ancien directeur général de Cerfrance Nord-Pas-de-Calais pendant 19 ans, où il a piloté une multiplication par cinq du chiffre d'affaires ainsi que plusieurs dizaines d’acquisitions de cabinets comptables, il a auparavant dirigé un département de 60 collaborateurs chez Altran. Il est également administrateur indépendant et conseil de décideurs sur des enjeux stratégiques à fort impact.

«Après l'été, c'est le moment où les dirigeants reposent les grandes questions stratégiques : accélérer, transmettre, se transformer, se renforcer. La mission des consultants séniors Arcéane, est de les accompagner sur ces étapes cruciales — fusion, cession, transmission, acquisition ou levée de fonds — avec des solutions sur-mesure» explique Grégory Denys.