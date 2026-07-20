Arkema Carling investit 130 M€ dans un nouveau procédé de purification

Arkema Carling annonce avoir franchi avec succès une étape majeure de son projet de nouveau procédé de purification grâce au démarrage, en mai, d'une première unité de distillation. Représentant un investissement d'environ 130 millions d'euros, ce projet doit permettre de renforcer la compétitivité du site tout en réduisant de 20 % ses émissions de CO₂. Il s'inscrit dans le plan climat du groupe.

Située dans l’Est de la France et au cœur de l'Europe, l'usine de Carling bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. Avec ses 87 hectares, elle est l'un des grands acteurs du bassin économique de la région et une des plus importantes structures industrielles d’Arkema en France.

Une nouvelle étape vers la décarbonation du site

Les équipes d'Arkema et leurs partenaires poursuivent les dernières phases du projet. Cette nouvelle installation doit permettre d'améliorer l'efficacité énergétique du site, de réduire l'intensité carbone des opérations et d'optimiser la gestion des ressources et des déchets, tout en maintenant les exigences de sécurité.

Les prochaines étapes du chantier

Les travaux de construction de la seconde unité se poursuivront jusqu'à la rentrée. Un arrêt programmé du site est prévu en septembre afin de déconnecter l'unité existante et de raccorder la nouvelle installation. La mise en service de cette seconde unité est attendue au troisième trimestre 2026, à l'issue de cet arrêt de maintenance.