Le 30 septembre, Pas-de-Calais habitat, la Communauté urbaine d’Arras et l’Office des sports ont signé une convention pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux. Cette dernière doit aider les personnes qui connaissent des difficultés liées à des disparités sociales et territoriales et qui ne leur permettent pas d'avoir pleinement accès à leurs droits.

46 communes de la Communauté urbaine d’Arras sont concernées par des fragilités fortes sur ce sujet. Le non-recours au RSA et à la prime d’activité y est supérieur à la moyenne nationale. Le renoncement aux soins concerne 31%* des habitants, (*selon le Diagnostic Territorial Global de la CUA : Analyse des Besoins Sociaux et Économiques (ABSE) et Baromètre du non-recours 2025), souvent en raison de l’absence de complémentaire santé. Dans les quartiers prioritaires, 38%* des habitants déclarent rencontrer des difficultés importantes avec les outils numériques, ce qui freine l’accès aux démarches dématérialisées. Dans les zones rurales, cela concerne particulièrement les personnes âgées.

Un engagement local

En lien avec l’expérimentation nationale «Territoire Zéro Non-Recours», dix partenaires locaux ont signé une convention-cadre où ils s’engagent à développer des actions coordonnées pour repérer les personnes en situation de non-recours, les informer sur les aides auxquelles elles peuvent prétendre et les accompagner dans l’ouverture effective de leurs droits. Ils vont surtout se concentrer sur les jeunes, les familles monoparentales, les allocataires du RSA, de la prime d’activité ou les demandeurs d’emploi, et les seniors.

«L’accès aux droits constitue un levier essentiel d’inclusion et d’égalité des chances. En allant à la rencontre des habitants et en travaillant collectivement avec l’ensemble des partenaires du territoire, nous contribuons à lever les freins qui empêchent encore certaines personnes de bénéficier des dispositifs auxquels elles ont droit», explique Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat.