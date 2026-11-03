Arras : une rencontre consacrée à l'ESS prévue le 18 novembre

Une soirée importante à la Citadelle d'Arras. En effet, le 18 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30, à l'intérieur de la salle Vauban, va se dérouler une rencontre dédiée à l'économie sociale et solidaire. Cette rencontre est organisée par la Communauté Urbaine d'Arras et a pour objectif de faire découvrir les initiatives locales ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire de la communauté urbaine d'Arras autour de l'ESS.

Cette rencontre du 18 novembre est ouverte au plus grand nombre : les étudiants, les personnes en reconversion professionnelle, les demandeurs d’emploi et bien sur les porteurs de projets. Au programme de cette soirée, on retrouve notamment une table ronde. Cette dernière sera consacrée à l’accompagnement des projets et des structures de l’Economie Sociale et Solidaire. Il y aura également un bilan de l’édition 2026 du dispositif Incub’Artois, ainsi que le lancement de l’édition 2027 de ce même dispositif, et enfin un « speed meeting » qui réunira les participants de la rencontre, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les structures de l’ESS.

Une inscription est demandée pour participer à l'évènement et elle se fait sur le site de la communauté urbaine d'Arras.